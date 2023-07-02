ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس يعيّن الأب حنا جلوف الفرنسيسكاني نائبا رسوليًا للاتين في سوريا

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

عيّن البابا فرنسيس الأب حنا جلوف نائبًا رسوليًا للاتين في سورية، و هو من مواليد بلدة قناية السوريّة في 16 يوليو 1952، دخل حراسة الأرض المقدّسة، ودرس الفلسفة واللاهوت في أسيزي، وحصل على إجازة في التاريخ في بيروت، وعلى إجازة في راعوية الشباب والتعليم المسيحي من الجامعة الساليزيانيّة الحبريّة في روما.

أبرز نذوره الدائمة في 17 فبراير 1979، وسيم كاهنًا في 29 يوليو من نفس العام.

شغل مناصب نائب مدير كليّة تراسنطة في عمّان، ومن ثم مديرًا لها (1992-2001)، رئيسًا لإكليريكيّة الفرنسيسكان في حلب (1982-1987)، ومنذ عام 2001، كان رئيس دير وكاهنًا لرعيّة اللاتين في الغسانيّة والقنية وجسر الشغور، و يتحدث العربية والإيطالية والفرنسية.

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

مقتل نقاش فى مشاجرة بالشرقية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. تقترب من 100 مليون جنيه

ضبط 9 ملايين جنيه بحوزة متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود