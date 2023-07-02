البابا فرنسيس يعيّن الأب حنا جلوف الفرنسيسكاني نائبا رسوليًا للاتين في سوريا

عيّن البابا فرنسيس الأب حنا جلوف نائبًا رسوليًا للاتين في سورية، و هو من مواليد بلدة قناية السوريّة في 16 يوليو 1952، دخل حراسة الأرض المقدّسة، ودرس الفلسفة واللاهوت في أسيزي، وحصل على إجازة في التاريخ في بيروت، وعلى إجازة في راعوية الشباب والتعليم المسيحي من الجامعة الساليزيانيّة الحبريّة في روما.

أبرز نذوره الدائمة في 17 فبراير 1979، وسيم كاهنًا في 29 يوليو من نفس العام.

شغل مناصب نائب مدير كليّة تراسنطة في عمّان، ومن ثم مديرًا لها (1992-2001)، رئيسًا لإكليريكيّة الفرنسيسكان في حلب (1982-1987)، ومنذ عام 2001، كان رئيس دير وكاهنًا لرعيّة اللاتين في الغسانيّة والقنية وجسر الشغور، و يتحدث العربية والإيطالية والفرنسية.