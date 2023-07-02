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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سحر طلعت: تفعيل الحجز الإلكترونى للمناطق الأثرية دعاية جديدة للقطاع السياحى

النائبة سحر طلعت
النائبة سحر طلعت مصطفى

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية تفعيل التحول الرقمي في حجز المناطق الأثرية بالأقصر وغيرها من المناطق.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن تفعيل الحجز الإلكتروني يأتي في ضوء تحركات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتسهيل على السائحين في دخول المناطق الأثرية.

وقالت سحر طلعت مصطفى: هذه الخطوة بالغة الأهمية، ويأتي تفعيلًا لتوجهات وزارة السياحة في الدعاية للقطاع السياحي، متابعة: ما يهم أي سائح هو الحصول على الخدمة في أفضل صورة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن التطور التكنولوجي في التعامل مع المناطق الأثرية أداة لجذب مزيد من السائحين إلى مصر بما يعزز الدخل القومي.

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