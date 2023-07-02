الكاتب العراقى أحمد خيرى العمرى يتحدث عن علاقة العرب بمصر: هى العاصمة وكلنا محافظات

تحدث الكاتب العراقي البارز أحمد خيري العمري في منشور عبر حسابه بـ"فيسبوك" عن علاقته بمصر، معتبرًا إياها الدولة الوحيدة التي تقشعر لها جلود بقية العرب، ليس خوفًا، بل احترامًا وتقديرًا وحبًا عميقًا.

يقول العمري إن هناك مشاعر عميقة تتفجر عندما تتم الإشارة إلى مصر، سواء في أغنية أو قصيدة، مشبهًا تلك المشاعر بلحظة تدفق الأدرينالين في الجسم. يصف العمري هذا الشعور بأنه لا يمكن تفسيره إلا بأثر مصر الذي يحدث، حتى مع أولئك الذين لم يسبق لهم زيارتها.

ويؤكد "العمري" أهمية الدور الكبير الذي لعبته مصر في تشكيل الوعي الثقافي العربي، بغض النظر عن المسافة الجغرافية، معتبرًا أن العلاقة بين العرب ومصر مشابهة للعلاقة بين سكان المحافظات وعاصمة وطنهم، فهم ينتمون لها حتى ولو لم يسبق لهم رؤيتها.

أخيرًا، وصف الكاتب مصر بأنها القوة الناعمة التي تتداخل مع جينات العرب لتدور في دورتهم الدموية، معتبرًا إياها العاصمة التي ترتكز حولها جميع المحافظات.