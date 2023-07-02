سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

شهدت شوارع وميادين محافظتيّ القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الأحد، وسط انتشار رجال الأمن لتيسير حركة المركبات وتقليل الكثافات.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر، وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما شهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة ومحور صفط في الاتجاه القادم من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري، سيولة مرورية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق وانتظمت حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

وشهد الطريق الدائري القادم من منطقة التجمع الخامس ومدينة المرج ومسطرد وصولا إلى ميدان المؤسسة وطريق كورنيش النيل إلى ميدان عبدالمنعم رياض، سيولة مرورية أمام حركة سير السيارات، كما شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون سيولة مرورية.

كما شهد طريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة وكورنيش النيل ومنطقة المظلات، وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، سيولة مرورية تامة وسط وجود رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.