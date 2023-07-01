عودة العمل رسميًا.. موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في الهيئات والمصالح

أيام وساعات قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 لجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك والبريد وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى للمصالح الحكومية.

موعد انتهاء إجازة العيد 2023

وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 تنتهي اجازة العيد 2023 للقطاع الحكومي يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 وجاء نص قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى كالتالي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد انتهاء اجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

بينما تنتهي إجازة العيد 2023 للقطاع الخاص يوم الأحد الموافق 2 يوليو حيث جاء نص قرار وزارة العمل بخصوص الاجازة كالتالي: أن إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتباراً من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، واعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة (30 يونيو)، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الأثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.



وأكد بيان الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وجاء في البيان أيضًا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

موعد عودة العمل في البنوك

ويأتي موعد عودة العمل في البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 حيث تنتهي الاجازة يوم الإثنين 3 يوليو وفقاً لقرار البنك المركزي المصري الذي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.