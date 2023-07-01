بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث تصادم بسوهاج

أُصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وعربة "كارو" على طريق أسيوط - سوهاج، بناحية قرية الشعارنة، عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ومتفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيًا.

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج نتج عن التصادم إصابة 5 تبين أنهم أحمد . م . خ 36 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة أمين. م . أ 20 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة كريم. م . أ 10 سنوات بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وإصابة إسلام . س . ع 19 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإصابة محمد . أ . خ 10 سنوات بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.