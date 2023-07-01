ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث تصادم بسوهاج

جريدة الدستور

أُصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وعربة "كارو" على طريق أسيوط - سوهاج، بناحية قرية الشعارنة، عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ومتفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيًا. 

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج نتج عن التصادم إصابة 5 تبين أنهم أحمد . م . خ 36 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة أمين. م . أ 20 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة كريم. م . أ 10 سنوات بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وإصابة إسلام . س . ع 19 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإصابة محمد . أ . خ 10 سنوات بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

الأكثر قراءة

تشميع "أبوعلى".. كشف تفاصيل جديدة حول واقعة "جزار المونوريل" (خاص)

نقابة المعلمين تكشف حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا أثناء عمله فى المعمار

موعد انكسار الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

خالف 4 قوانين.. محافظة القاهرة: تحرير 5 محاضر ضد "جزار المونوريل"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

56 ألفًا و597 خدمة.. الحصاد اليومى لحملة "100 يوم صحة" بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب