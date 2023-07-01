"محجوب" لـ"الشاهد": قرارات المحكمة كانت لا تنفذ فى عهد النائب العام طلعت عبدالله

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة: "إنه بعد شهادة اللواء عصام القوصي وضعت يدي على أنه يوجد اقتحام للسجون، وأنه يوجد مخطط موجود، وبالتالي تحول مسار القضية".

وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra news": إنه كان يوجد مضايقات أخرى، حيث يوجد مضايقات لسجال التنفيذ الخاصة بطلبات المحكمة نفسها، فقد كان يجب أن تنفذ طلباتي حتى أصل للحقيقة، ومن ثم بدأنا في طلب الكشوف التي لم تأتِ إلينا، خاصة أننا علمنا أن السيد عطية الأساسي حاصل على عفو رئاسي، فكان لا بد من التحقيق لمعرفة وضع المتهم الماثل أمامي والذي يحمل نفس الاسم".

وتابع: "كان الإعلان الدستوري قد صدر، ومن يعتلي موقع النيابة العامة في هذا التوقيت كان معروف كيف كانت طريقة مجيئه، وهو النائب العام الأسبق طلعت عبدالله، الذي كان يعرقل القرارات ولا ينفذها، حيث فوجئنا بأن قرارات المحكمة لم تنفذ، كما فوجئنا بأن هناك طلبا بغلق القضية".

ولفت إلى أن "النيابة العامة خصم شريف في هذه الدعوى، ولكن ليس لها ولاية على القضية، فقد أصبحت القضية في ذمة القضاء، ومن ثم وجدنا حركات مريبة في المحكمة، حيث كان يوجد إخلاء كامل في المحكمة ولم يتواجد إلا المتهم والمحامي الخاص به، وهو ما يعتبر تعديا صارخا على علنية الجلسات، فطبقاً للقانون يجب أن تكون الجلسات علنية".

وأردف: "وقتها جئت بقائد حرس المحكمة، وقد كان رجلًا عظيمًا، لأنه تعرض لأحداث ما بعد 30 يونيو من قبل جماعة الإخوان، وقلت له: المحكمة لم تعطِ لك أمرا بإخلاء القاعة.. فقال: أنا جاءتني تعليمات، فسألته: هل أنت من أخليت المحكمة؟.. فقال لي: لست أنا الذي أخليت".

وواصل: "فقلت له حضرتك مطالب مني بصفتي رئيس الجلسة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بتنفيذ قرارات المحكمة على أكمل وجه، فقال: النيابة صاحبة الطلب ونحن ليس لنا علاقة.. قلت له: لكم علاقة طبقاً لقانون الإجراءات، وقد عاد لقياداته ومن ثم تم عودة المدنيين للمحكمة كلها مرة أخرى".

وأكمل: "وبالفعل تم إدخال المتقاضين ونظرنا الجلسة، وفي هذا التوقيت بدأ المساندون لتنظيم جماعة الإخوان في القضاء، حيث كان يوجد علاقات متواجدة في هذا التوقيت، يمارسون ضغوطًا بأن يتم إنهاء الموضوع وغلقه، ومن ثم بدأت للتعرض لتشويه واغتيال معنوي من تنظيم الإخوان أثناء نظر قضية اقتحام السجون".