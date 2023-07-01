لافروف: بايدن لا يظهر أى اهتمام بإنهاء النزاع فى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يظهر أي اهتمام بإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف في حوار مع مجموعة "راديو وتلفزيون البرتغال" الإعلامية: "لا أعرف مدى اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء النزاع في أوكرانيا. على الأقل لا يُظهر مثل هذا الاهتمام".

وشدد المتحدث على أن الجميع يدرك عدم استقلالية فلاديمير زيلينسكي، الذي "يحددون له مسارا سلوكيا" بينما يرتجل هو في هذا المسار "بحسب ما يحدث"، كما أكد لافروف أن "التحدث معه بدون فائدة".