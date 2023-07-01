ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: بايدن لا يظهر أى اهتمام بإنهاء النزاع فى أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يظهر أي اهتمام بإنهاء النزاع في أوكرانيا.

 

وقال لافروف في حوار مع مجموعة "راديو وتلفزيون البرتغال" الإعلامية: "لا أعرف مدى اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء النزاع في أوكرانيا. على الأقل لا يُظهر مثل هذا الاهتمام".

 

وشدد المتحدث على أن الجميع يدرك عدم استقلالية فلاديمير زيلينسكي، الذي "يحددون له مسارا سلوكيا" بينما يرتجل هو في هذا المسار "بحسب ما يحدث"، كما أكد لافروف أن "التحدث معه بدون فائدة".

الأكثر قراءة

بعد خلاف طويل.. هارى وويليام يتحدان من أجل الأميرة ديانا

إسلام الكتاتنى: خروج المصريين فى 30 يونيو بمثابه تحرير لمصر

روسيا: نراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكى رئيسا وكيف سيتم ذلك

الشرطة الفرنسية تعتقل 50 شخصا فى مرسيليا و17 في ليون بعد مواجهات مع محتجين

بولندا والمجر يرفضان التصديق على قانون الهجرة

أحمد رفعت: هناك استراتيجية لتحويل مصر إلى منتدى دولى فى توليد الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟