حلمى النمنم: الإخوان كانت ستجعل مصر ولاية مثل طالبان وليست جمهورية

قال الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان حينما جلسوا مع جون كيري أكدوا عدم رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية، لكنهم خالفوا ما قالوه واتخذوا مسارًا إما أن ينجح محمد مرسي في الانتخابات أو أن تحترق مصر.

وأضاف النمنم خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن جماعة الإخوان هي فكرة من أساس المخابرات البريطانية، لافتًا إلى أن محمد مرسي حينما قال عن اليهود قردة وخنازير هاتفت هيلاري كلينتون محمد مرسي بسحب تصريحاته.

وأكد حلمي النمنم أن جماعة الإخوان كانت ستجعل مصر ولاية مثل طالبان وليست جمهورية، وهو ما يعد خروجًا صريحًا على الدستور.