c A P I T A N O O.. إطلاق الموسم الثانى: البحث عن المواهب الكروية مستمر فى جميع أنحاء الجمهورية

حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نجاحًا باهرًا فى الموسم الأول من برنامج اكتشاف مواهب كرة القدم الأضخم فى الشرق الأوسط «كابيتانو مصر»، الذى يحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتسعى «المتحدة للخدمات الإعلامية» ووزارة الشباب والرياضة لتكرار هذا النجاح فى الموسم الثانى للبرنامج، الذى يعد إضافة قوية للمخزون الاستراتيجى لمصر من المواهب، ما يعنى تعزيز فرص «الفراعنة» فى حصد مختلف البطولات فى المستقبل القريب، إضافة إلى الارتقاء بجودة المنافسات المحلية، وتحسين نوعية وعقلية اللاعبين المحليين.

وفاز بلقب «كابيتانو مصر» فى الموسم الأول فريق «على أبوجريشة»، بقيادة المدير الفنى محمد اليمانى، نجم منتخب مصر الأسبق، وأسفر عن اكتشاف عدد من المواهب الواعدة التى دخلت دائرة اهتمام عدد من الأندية، وفى مقدمتهم اللاعب عيد عزازى، من محافظة الشرقية، الفائز بلقب أفضل لاعب فى هذا الموسم.

خبراء أوروبيون: يختارون الأفضل لقضاء معايشة فى أندية عالمية

تستعد مجموعة من كبار كشافى كرة القدم فى أوروبا للحضور إلى القاهرة، مطلع أغسطس المقبل، بجانب عدد من مدربى ورؤساء قطاعات الناشئين فى أشهر الأندية الإسبانية، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وريال بيتيس وسالتا فيجو وبلد الوليد، لمتابعة لاعبى ونجوم الموسم الأول من برنامج «كابيتانو مصر» على أرض الواقع، واختيار أبرزهم للسفر إلى إسبانيا، وقضاء فترة معايشة هناك مع فرق الناشئين التابعة لتلك الأندية.

ويحضر الكشافون إلى القاهرة رفقة رؤساء قطاعات الناشئين فى أكبر الأندية الإسبانية، ووكيل اللاعبين العالمى چون ڤيولا، فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع مجموعة شركات «showcase» برئاسة شريف حجازى، الذى يستعد، خلال أغسطس، أيضًا، لتنظيم معسكر «theshowcase Africa andmena» لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، على ملاعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة ٥٠٠ موهبة من مصر ومختلف الدول الإفريقية، فى المرحلة العمرية بين ١٧ و٢٣ سنة.

وحقق الموسم الأول من «كابيتانو مصر» نجاحًا كبيرًا، بفضل التخطيط العلمى، والاعتماد على الكفاءات، ومتابعة الموهوبين، ويجرى حاليًا تأهيل نجوم الموسم الأول من البرنامج، وفق خطة محكمة وضعتها اللجنة الفنية للمشروع برئاسة الدكتور محمود سعد.

ووضعت اللجنة العلمية فى وزارة الشباب، بالتعاون مع القائمين على البرنامج من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جدولًا تدريبيًا وفق أحدث نظم التدريب فى العالم، كما يوجد فى كل مركز تدريب معد نفسى ومعد بدنى، ومن المقرر أن يتم تدريب اللاعبين حتى الوصول إلى سن الاحتراف، إضافة إلى المشاركة فى دوريات قطاعات الناشئين ليكونوا نواة لمنتخب مصر.

وحددت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ٧ مراكز تدريب فى ٧ محافظات هى: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والغربية والشرقية والدقهلية وأسيوط، لإقامة المعسكرات التدريبية لنجوم «كابيتانو مصر»، تمهيدًا لمشاركتهم خلال الموسم المقبل فى دورى الناشئين والقطاعات.

«باركود» لتسجيل البيانات بكل سهولة

أطلق القائمون على البرنامج «باركود» يمكن مسحه عبر الهاتف وتسجيل البيانات بكل سهولة، من أجل المشاركة والالتحاق باختبارات الموسم الثانى، وعند مسح الباركود أو الدخول مباشرة على موقع «emys.app»، يمكن للمتسابق الوصول لاستمارة تسجيل لتدوين البيانات التالية: الاسم الرباعى، وتاريخ الميلاد، والمحافظة، والعنوان، والمدرسة التابع لها، ورقم المحمول، والبريد الإلكترونى، وتليفون المنزل، والمركز فى الملعب، بجانب تحميل صورة شخصية حديثة. كما يتم تسجيل بيانات ولى الأمر كالتالى: «اسم ولى الأمر، صفة ولى الأمر، هاتف ولى الأمر، الرقم القومى، العنوان، والوظيفة».

طارق السيد: البرنامج فرصة عظيمة وأتمنى استمراره لسنوات

وصف طارق السيد، المدرب العام لفريق المصرى، إقامة الموسم الثانى من برنامج ومشروع «كابيتاتو مصر»، بأنه فرصة مهمة لاستمرار البحث عن المواهب واكتشاف المزيد منها فى كل أرجاء الجمهورية، خاصة بعد النجاح منقطع النظير الذى حققه الموسم الأول.

وقال نجم الزمالك السابق لـ«الدستور»: «نهج عظيم من الدولة تبنى مثل هذا المشروع، الذى يعتبر بداية جيدة لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، والوصول بهم إلى طريق النجومية والعالمية».

وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى الموسم الأول لمشروع «كابيتانو مصر»، الذى «بذل الجميع فيه مجهودات كبيرة للغاية، ولم يبخل أى ممن شاركوا بأى مجهود، رغبة منهم فى اكتشاف الكثير من الموهوبين فى كرة القدم».

وتمنى أن يحقق الموسم الثانى أهدافه فى اكتشاف عدد كبير من النجوم، مثلما حدث فى الموسم الأول، حتى يتسنى لهم الاحتراف فى كبرى الأندية الأوروبية.

كما تمنى أن يستمر المشروع سنوات طويلة، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول.

خبيرة: «المتحدة» ضربت المثل فى الدور الإيجابى للإعلام تجاه المجتمع

أعربت الدكتورة هويدا مصطفى، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تقديرها لبرنامج «كابيتانو مصر» والقائمين عليه، واصفة إياه بأنه من أهم البرامج التى تدعم المواهب وتساند الشباب.

وقالت د. «هويدا»: «نحن بحاجة إلى مزيد من هذه النوعية من البرامج فى مختلف المجالات، واستمرار الموسم الثانى استمرار للمبادرة المجتمعية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأكيد للدور الإيجابى للإعلام فى دعم قدرات الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب وتنمية مهاراتها، إلى جانب تأكيد قيم المنافسة والتحفيز وإثارة الحماس والسعى إلى التميز والتفوق». وأضافت: «نجاح البرنامج يعزى للدعم الكبير الذى حظى به من القيادة السياسية الحريصة على تحفيز الشباب، وتقديم صورة إيجابية عن الإعلام الرياضى، الذى يدعم القيم الأصيلة، ويزكى التنافس الإيجابى، ويعزز روح الانتماء والعمل الجماعى والتسامح والإرادة وإثبات الذات».

وأشادت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة بحرص البرنامج على مواصلة دعم المواهب حتى بعد انتهاء موسم التنافس، بهدف مساندة الموهوبين وتشجيعهم وتوفير بيئة داعمة لاستمرارهم فى إحراز التقدم.