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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رحيل إيهاب أبوزيد.. مخرج من زمن الكبار

إيهاب أبوزيد
إيهاب أبوزيد

 

شُيعت جنازة المخرج إيهاب أبوزيد، رئيس شبكة قنوات «النهار»، ظهر أمس، الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

المخرج الراحل شغل عدة مناصب، من بينها رئيس قناة «المحور»، والمدير التنفيذى لقناة «DMC»، ومدير إدارة الإنتاج الفنى لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وله خبرة كبيرة فى مجال إخراج البرامج التليفزيونية تمتد إلى أكثر من ٢٠ عامًا.

وتتضمن مسيرة المخرج الراحل الكثير من المحطات المهمة الأخرى، من بينها عمله مديرًا لتصوير العديد من الإعلانات، كما كان مصورًا لفيديو كليب «عودونى» مع الهضبة عمرو دياب، ومن إخراج طارق العريان.

 

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