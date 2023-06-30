رغم تقارير فسخ عقده.. طارق حامد يشارك فى معسكر اتحاد جدة التحضيرى

شارك طارق حامد، محترفنا المصري في صفوف اتحاد جدة، على رأس قائمة فريقه التي توجد في معسكر مغلق في أول استعدادات حامل لقب الدوري السعودي للموسم الجديد.

وانضم حامد لقائمة العديد من اللاعبين الذين سيتواجدون في معسكر مدينة الطائف، رغم تقارير فسخ عقده مع الفريق.

وأفادت التقارير، بأن طارق حامد يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة، خاصة بعد انضمام الفرنسي نجولو كانتي لبطل الدوري.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة، خلال الموسم المنصرم.

وارتبط اسم طارق بالعودة مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم «الدستور» أن مسئولًا زملكاويًا كبيرًا تدخل خلال الساعات الماضية، لاحتواء الموقف بين مجلس إدارة الزمالك، وطارق حامد، من أجل حل الأزمة وعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، لحاجة الفريق لجهوده.

وسيتم حسم الموقف النهائي بشأن عودة طارق حامد في الساعات المقبلة، في حالة حل الأزمة مع مجلس إدارة الزمالك، والموافقة على تخفيض طلباته المالية.

ويمتلك طارق حامد، في الميركاتو الصيفي، عروضًا للاحتراف في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.