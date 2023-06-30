القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل قرار المحكمة العليا الأمريكية بقبول طلاب الجامعات

قال ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، إن قرار المحكمة الأمريكية العليا، حظر اعتماد معايير على صلة بالعرق أو الإتنية لقبول الطلاب في الجامعات “تاريخي”.

وأضاف أن القرار الذي اتخاذته المحكمة الأمريكية العليا، بمساهمة قوية من 3 قضاة عينهم دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية، لاقي ترحيب كبير من جانب المحافظين، مشيراً إلى أن بهذا القرار عززت الفرص التعليمية لأمريكيين متحدرين من أصول أفريقية ولأقليات أخرى.

وكان صوت القضاة المحافظون الستة لصالح حظر اعتماد المعايير في حين صوت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر، في قرار صدر بعد استياء لدى اليمينيين تراكم مدى سنوات إزاء برامج ترمي إلى ضمان التنوع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات، أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "خيبة أمل شديدة"، موجها انتقادات لقضاة المحكمة.

وقال بايدن: "التمييز لا يزال موجودا في الولايات المتحدة"، وتابع: "أعتقد أن جامعاتنا تكون أقوى عندما تكون متنوعة عرقيا".

واتهمت عضو المحكمة القاضية سونيا سوتومايور الغالبية بالتعامي عن الحقيقة، واعتبرت أن "تجاهل العرق لن يفضي إلى مساواة في مجتمع غير متساو عرقيا".

وقال ترامب الذي غالبا ما يتغنى بمنح المحافظين غالبية في المحكمة العليا: "إنه يوم عظيم لأمريكا".