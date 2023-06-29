تعرف على عائلات الكنائس حول العالم وعلاقة الكنيسة المصرية بهم

للعلاقات المسكونية أهمية كبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيعتبر ذلك الملف من الملفات المهمة في عهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأصدر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشرة تعريفية تحدث خلالها الكنيسة عن علاقتها بعائلات الكنائس حول العالم.

وقالت الكنيسة إن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية اللاخلقيدونية هي مجموعة الكنائس التي رفضت مجمع خلقيدونية وقراراته وتشمل (الكنيسة القبطية – الكنيسة السريانية – الكنيسة الأرمنية (كرسي أنطلياس – وكرسي اتشمايزين بأرمينيا) – وكنيسة الهند السريانية، وكنيسة أثيوبيا، وكنيسة إريتريا.

عائلة الكنائس الأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس): تسمى الكنائس للخلقيدونية أو الكنائس الملكانية أي الذين كانوا يتبعون الملك (الإمبراطور) عقب الانشقاق الخلقيدونى، وهم الذين انفصلوا عن كنيسة روما في 1054 م، وهم يمثلون اليوم 19 كنيسة حول العالم هم: أربع بطريركيات قديمة هي: القسطنطينية – الإسكندرية – أنطاكية – أورشليم.

وخمس بطريركيات حديثة هي: روسيا – صربيا – رومانيا – بلغاريا – جورجيا.

وست كنائس مستقلة هي: قبرص – اليونان – تشيكوسلوفاكيا (سابقا) – بولندا – ألبانيا – جبل سيناء.

وأربع كنائس منها لها حق الأوتونوموس، أي لها الحق في إدارة شئونها الرعوية ولكن لا يحق لمجمعها المقدس رسامة رئيس للكنيسة. ورئيس كل كنيسة منها برتبة رئيس أساقفة ويقوم برسامته البطريرك المسكوني، وهذه الكنائس هي: فنلندا – اليابان – أمريكا – والصين.

بينما عائلة الكنيسة الكاثوليكية: هي الكنائس الكاثوليكية التي تتبع كرسي روما، وقد انفصلت عن كنائس الروم الأرثوذكسية في القرن الحادي عشر 1054 م.

عائلة الكنائس البروتستانتية: هي الكنائس التي انفصلت عن كنيسة روما في القرن السادس عشر في 1521 م، على يد مارتن لوثر فيما عرف بثورة الإصلاح، وانبثقت من هذه الكنائس كنائس بروتستانتية أخرى كثيرة.

- الكنيسة الإنجليكانية (الأسقفية): وهي مجموعة من الكنائس تعرف ب Anglican Communion. وقد انشقت عن كنيسة روما عام 1538 م، وهي في الأساس كنيسة إنجلترا، وهي الآن منتشرة في الجذر البريطانية ودول الكومنولث وأمريكا. وتحسب ضمن العائلة البروتستانتية في المحافل المسكونية.

- الكنيسة الأشورية (النسطورية): هي الكنيسة النسطورية، وتتبع الطقس الأشوري. وتوجد في إيران والعراق والهند وشيكاغو بأمريكا وكندا. وهذه الكنيسة لم تحضر مجمع أفسس 431 م ولا تقبل قرارته، ويبجلون نسطور وثيودور الموبسويستى وتيودورو الطرسوسي، وفي نفس الوقت يهاجمون القديسين كيرلس الإسكندري، وساويرس الإنطاكي، والبابا دسيقورس.