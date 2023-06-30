بإشراف 25 مطرانا وأسقفا.. تعرف على خطة الكنيسة القبطية لتنمية العمل الخدمي والتنموي

تعتبر الإجازة الصيفية، هي أكبر مواسم العمل الخدمي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولعل البعض حينما يسمع مصطلح العمل الخدمي يحضر في ذهنه مدارس التربية الكنسية، والأنشطة المتعلقة بها.

إلا أن هناك خدمات أخرى موجودة على قائمة اهتمامات الكنيسة القبطية الارثوذكسية مثل خدمة اخوة الرب المسؤلة عن الفقراء والمحتاجين وكذلك خدمة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، وخدمة بيوت الضيافة، وخدمة رعاية المغتربين، وخدمة رعاية المساجين واسرهم، وخدمة التنمية الاقتصادية، وخدمة الرعاية الصحية، وخدمة ذوى القدرات الخاصة او ذوي الهمم.

هذا ويقوم 27 مطرانا واسقفا وقمصا من رجال الكنيسة بتكوين لجنة من لجان المجمع المقدس تهتم بكل ما يتعلق بالعمل الخدمي والتنموي وهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية، والأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة.

والأنبا تكلا مطران دشنا، والانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا موسي اسقف عام الشباب والذي يتولى منصب مقرر لجنة ( التنمية الإقتصادية ) الفرعية، وكذلك الأنبا بطرس الاسقف العام، والأنبا يؤانس اسقف اسيوط والبداري وساحل سليم بصفته مقرر لجنة (الرعاية والخدمة) الرئيسية

ومقرر لجنة ( الرعاية الصحية ) الفرعية، وكذلك الأنبا صرابامون اسقف عطبرة وام درمان وشمال السودان، والأنبا بولس اسقف افريقيا، والأنبا أسطفانوس اسقف ببا والفشن بصفته مساعـد مقرر لجنة (الرعاية والخدمة) الرئيسية وقرر لجنة ( ذوى القدرات الخاصة ) الفرعية.

والأنبا ايليا اسقف الخرطوم، والأنبا سارافيم اسقف الإسماعيلية، والأنبا مارتيروس اسقف عام كنائس شرق السكة الحديد والأنبا يوليوس اسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي للخليج، والأنبا دوماديوس اسقف 6 اكتوبر بصفته مقرر لجنة (السجون) الفرعية، والأنبا أبانوب اسقف عام المقطم، والأنبا اسحق اسقف طما، والأنبا انجيلوس اسقف شبرا الشمالية بصفته مقرر لجنة (إخوة المسيح الأصاغر) الفرعية والأنبا بافلي اسقف المنتزه بصفته مقرر لجنة (بيوت الضيافة – الحالات) الفرعية.

والأنبا يواقيم اسقف اسنا وارمنت، والأنبا اكليمندس اسقف عام غرب مدينة نصر، والأنبا ميخائيل اسقف عام كوبري القبة ووكيل الكلية الاكلريكية بصفته مقرر لجنة (الصحة النفسية ومكافحة الإدمان) الفرعية، والأنبا سيداروس اسقف عزبة النخل، والأنبا أكسيوس اسقف عين شميس، ووكيلا البطريركية في القاهرة والاسكندرية القمص سرجيوس سرجيوس، والقمص آبرام إميل.