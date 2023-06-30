منها "الحرب والسلام".. 4 كلاسيكيات أدبية تخفي عناوينها معاني أعمق

تلعب عناوين الكتب دورًا مهمًا في التقاط ونقل جوهر النص، وغالبًا ما تغلف موضوعاته المركزية أو روايته أو رسالته. يمكن أن تكون محملة بمعاني مزدوجة، أو متأثرة بالفروق اللغوية، أو مستعارة من نصوص أخرى لخلق طبقات من التناص. إن فهم المعنى الأعمق وراء عنوان الكتاب يمكن أن يترك لك انطباعًا مختلفًا عن القصة.

تأتي عناوين الكتب بأشكال متعددة؛ بعضها وصفي مثل "مغامرات أليس في بلاد العجائب"، و"صورة للفنان في شبابه"، والبعض الآخر شعري مثل "وجود لا تُحتمل خفته". بعضها مباشر مثل "جين آير"، و"دون كيشوت"، و"الإخوة كارامازوف"، بينما لا يزال البعض الآخر يحتوي على معنى خفي أعمق بمجرد الكشف عنه يمكن أن يغير بشكل جذري الانطباع الذي يتركه النص على قرائه.

فيما يلي أربعة أعمال أدبية كلاسيكية، رصدها موقع Big Think، تحقق ذلك بالضبط.

الحرب والسلام لـ ليو تولستوي

لا يترك عنوان عمل ليو تولستوي الرائع "الحرب والسلام"، والمكوّن من 1200 صفحة، والذي يتبع مجموعة من النبلاء الروس في الحروب النابليونية، مجالًا صغيرًا للخيال.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال في الأصل، فالكلمة الروسية التي تعني "السلام" تعني أيضًا "العالم"، نتيجة لذلك، يمكن ترجمة عنوان الرواية إلى “الحرب والعالم" أو بشكل أكثر تحديدًا "الحرب والمجتمع"، مما يثير التساؤل عن ثنائية الصراع والتعاون التي استخدمها العديد من النقاد الغربيين لفهم الرواية.

عالم جديد شجاع لـ ألدوس هكسلي

العديد من العناوين التي تبدو أصلية هي في الواقع مستعارة من نصوص أخرى، غالبًا ما تكون أعمالًا ضخمة من الماضي البعيد.

هذا صحيح بالنسبة لـ "الشمس تشرق أيضًا" فهي عبارة وجدها إرنست همنجواي في سفر الجامعة، وهي صحيحة بالنسبة لرواية ألدوس هكسلي الديستوبية "عالم جديد شجاع" التي جاء عنوانها من مسرحية "العاصفة" لويليام شكسبير، والتي نطقت بها شخصية ميراندا في المشهد الأول من الفصل الخامس: "كم هو جميل الجنس البشري! أيها العالم الجديد الشجاع".

نشأت ميراندا في عزلة على جزيرة مع والدها بروسبيرو، وتعبر كلماتها عن سعادتها بمقابلة أشخاص آخرين أخيرًا، لكنها أيضًا تكشف تفاؤلها الساذج بشأن الطبيعة البشرية.

يعكس هكسلي هذا التفاؤل عبر "جون" بطل روايته الذي يتم تقديمه إلى مجتمع يبدو للوهلة الأولى طوباويًا، ولكنه في الواقع يحكمه نظام استبدادي يصنف رعاياه عند الولادة ويجبرهم على اتخاذ عقار مثبط للرغبة الجنسية.

ذهب مع الريح لـ مارجريت ميتشل

تتبع رواية "ذهب مع الريح" ابنة مالك مزرعة تكافح لاستعادة ثروة عائلتها ومكانتها في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية. الرواية، التي تم الإشادة بها، خضعت لعدد من العناوين إلى أن استقرت على هذا العنوان.

أخذ المؤلف العبارة من قصيدة إرنست داوسون الفيكتورية عام 1894، وتستحضر الرواية الحنين إلى نمط الحياة الذي اختفى بعد مسيرة شيرمان عبر جورجيا في الحرب الأهلية الأمريكية، وهي حملة عسكرية هدفت إلى تدمير البنية التحتية والموارد في الولاية الجنوبية.

قلب كلب لـ ميخائيل بولجاكوف

كل من العناوين المذكورة أعلاه تختصر رسالة أو حجة نصوصها في بضع كلمات، ولا يُعد "قلب كلب" لميخائيل بولجاكوف استثناءً.

تدور القصة في عام 1925 ولكنها خضعت للرقابة في الاتحاد السوفيتي حتى عام 1987، وهي تدور حول جراح يقوم بنقل غدة نخامية بشرية وخصيتين إلى كلب ضال، ما يتسبب في تحوله من حيوان إلى إنسان لا يتصرف بالطريقة التي قصدها خالقه.

بالإضافة إلى انتقاد علم تحسين النسل، تسخر الرواية من فكرة أن الاتحاد السوفيتي يمكن أن يحول مواطنيه من مواطنين برجوازيين مهتمين فقط بالمصالح الخاصة إلى نوع جديد من البشر؛ الرجل السوفيتي أو الإنسان السوفيتي، الذي يتوافق مع سيطرة الحكومة ويعمل بلا كلل من أجل خير الجماعة.