موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

يزداد البحث عن تفاصيل موعد مرتبات شهر يوليو 2023 والذي يبدأ خلال يومين ويترقبها الموظفين خاصة بعد أن استحوذ عيد الأضحى على مرتب شهر يونيو من احتياجات والتزامات للأسرة.

موعد مرتبات شهر يوليو 2023

يستعرض "الدستور" في السطور التالية موعد مرتبات شهر يوليو 2023 وفق الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية عن صرف المرتبات للعاملين بالدولة.

يكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 في مواعيدها المتعارف عليها كل شهر حيث تبدأ من الأحد 23 يوليو 2023 ويوم الاثنين 24 يوليو، الثلاثاء 25 يوليو ثم الأربعاء 26 يوليو وأخيرًا الخميس 27 يوليو 2023.

ويتم صرف المتأخرات على مدار 3 أيام هي الأحد 9 يوليو والاثنين 10 يوليو والثلاثاء 11 يوليو.

كان قد تم صرف مرتبات يونيو 2023 في وقت سابق لموعدها، وذلك لحلول عيد الأضحى ومراعاة وزارة المالية لحاجة العاملين المادية لقضاء احتياجات العيد، حيث بدأ الصرف منذ 18 يونيو 2023.

جدول رواتب العاملين في الدولة في آخر تحديث لها

الدرجة الممتازة تتقاضى 10000 جنيه.

الدرجة العالية تتقاضى 7600 جنيه.

درجة المدير العام تتقاضى 6400 جنيه.

الدرجة الأولى تتقاضى 5800 جنيه.

الدرجة الثانية تتقاضى 5200 جنيه.

الدرجة الثالثة تتقاضى 4740 جنيها.

الدرجة الرابعة تتقاضى 4480 جنيها.

الدرجة الخامسة تتقاضى 4240 جنيها.

الدرجة السادسة وما يعادلها تتقاضى 3500 جنيه.

كانت قد تم تطبيق زيادة جديدة منذ أبريل الماضي بقيمة 1000 جنيه لأكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة وتبلغ تكلفة الزيادة 45 مليار جنيه.

جاءت هذه الزيادة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أجور العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والموظفين العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة ذو المناصب العامة والربط الثابت ومن تدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، كذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.