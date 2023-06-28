حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 202 بعد أن تم صرف مرتبات شهر يونيه قبل أجازة عيد الاضحى المبارك والتي بدأت أمس الثلاثاء مع أجازة وقفة عرفه ، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وضعت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالإضافة إلى شهري أغسطس وسبتمبر في بيان رسمي للوزارة، وحسب البيان سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

أما صرف مرتبات شهر أغسطس فتكون من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه.

وكانت وزارة المالية قد بدأت في صرف مرتبات شهور إبريل ومايو ويونيو قبل موعدها الطبيعي في المناسبات الدينية كشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى.

جدول صرف المرتبات

وتضع وزارة المالية جدول صرف المرتبات لكي لا يحدث تكدس أمام منافذ صرف مرتبات الموظفين سواء من البنوك او البريد المصري أو ماكينات الصرف الآلي.

ويبدأ صرف المرتبات في اليوم الأول من الجدول لوزارات البترول، السياحة، البيئة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان، الآثار، الثقافة، الأوقاف، الداخلية، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإنتاج الحربي، القوة العاملة، الاتصالات، النقل، التموين، التضامن الاجتماعي، الصحة للهيئات المستقلة منها «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، أمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب»، والمديريات ومنها الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق.