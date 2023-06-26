موعد صرف معاشات يوليو 2023 ومنافذ الصرف المتاحة

حددت وزارة التضامن موعد صرف معاشات المواطنين البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين موظف مُحال للمعاش في بداية كل شهر ميلادي ويستمر صرف معاشات المواطنين أسبوع حيث يتم تقسيمهم وفق جدول تضعه هيئة التأمينات لمنع التزاحم أمام ماكينات الصرافة .

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتبكير صرف مرتبات المواطنين، تم تحديد موعد صرف معاشات يوليو 2023، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

موعد صرف معاشات يوليو 2023

قررت وزارة التضامن الاجتماعي تبكير صرف معاشات يوليو 2023 ليتمكن أصحاب المعاشات من شراء مستلزمات العيد كما يتم صرف المعاشات بالزيادات التي حصلوا عليها في أبريل الماضي والتي يعد موعد صرفها الطبيعي في يوليه المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة.

وبدأ صرف معاشات يوليو أمس الأحد ويستمر باقي الأسبوع من منافذ صرف المعاشات التي حددتها هيئة التأمينات الاجتماعية.

ويتم تقسيم أصحاب المعاشات وفق جدول تم وضعه مسبقًا حتى لا يحدث تكدس أمام منافذ صرف المعاشات سواء من البريد المصرية أو البنوك أو ماكينات atm، وتم أمس صرف معاشات يوليو للحاصلين على معاش 1495، واليوم الأثنين ثاني أيام صرف معاشات يوليو للحاصلين على معاش 2645، ويتم غدًا صرف المعاشات بقيمة 4025، ثم معاشات بقيمة 4945، و معاش بقيمة 6095، ومعاشات بقيمة 7475 على التوالي.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك والذي يوافق 10 ذي الحجة يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيه ويستمر الاحتفال أربعة أيام ، ويحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة على أجازة عيد الأضحى لمدة 7 أيام تبدأ غدًا الثلاثاء بمناسبة وقفة عرفة ، وتستمر حتى يوم الاثنين حيث تم ضم إجازة 30 يونيو إلى أجازة عيد الأضحى المبارك .

بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة لمدة 6 أيام تبدأ يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الأحد .