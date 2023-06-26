ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاشات يوليو 2023 ومنافذ الصرف المتاحة

صرف معاشات
صرف معاشات

حددت وزارة التضامن موعد صرف معاشات المواطنين البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين موظف مُحال للمعاش في بداية كل شهر ميلادي ويستمر صرف معاشات المواطنين أسبوع حيث يتم تقسيمهم وفق جدول تضعه هيئة التأمينات لمنع التزاحم أمام ماكينات الصرافة . 

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتبكير صرف مرتبات المواطنين، تم تحديد موعد صرف معاشات يوليو 2023، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

موعد صرف معاشات يوليو 2023

قررت وزارة التضامن الاجتماعي تبكير صرف معاشات يوليو 2023 ليتمكن أصحاب المعاشات من شراء مستلزمات العيد كما يتم صرف المعاشات بالزيادات التي حصلوا عليها في أبريل الماضي والتي يعد موعد صرفها الطبيعي في يوليه المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة.

وبدأ صرف معاشات يوليو أمس الأحد ويستمر باقي الأسبوع من منافذ صرف المعاشات التي حددتها هيئة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين قبل عيد الأضحى 1444

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى

ويتم تقسيم أصحاب المعاشات وفق جدول تم وضعه مسبقًا حتى لا يحدث تكدس أمام منافذ صرف المعاشات سواء من البريد المصرية أو البنوك أو ماكينات atm، وتم أمس صرف معاشات يوليو للحاصلين على معاش  1495، واليوم الأثنين ثاني أيام صرف معاشات يوليو للحاصلين على معاش 2645، ويتم غدًا صرف المعاشات بقيمة  4025، ثم معاشات بقيمة 4945، و معاش بقيمة 6095، ومعاشات بقيمة 7475 على التوالي. 

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك والذي يوافق 10 ذي الحجة يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيه ويستمر الاحتفال أربعة أيام ، ويحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة على أجازة عيد الأضحى لمدة 7 أيام تبدأ غدًا الثلاثاء بمناسبة وقفة عرفة ، وتستمر حتى يوم الاثنين حيث تم ضم إجازة 30 يونيو إلى أجازة عيد الأضحى المبارك . 

بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة لمدة 6 أيام تبدأ يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الأحد . 

txt

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

صرف معاشات وزارة التضامن معاشات يوليو عيد الأضحى موعد عيد الأضحى

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 26-6-2023

حريق أسفل أنقاض "عقار الإسكندرية" المنهار (صور)

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟