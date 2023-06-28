ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه "فكة" بمناسبة عيد الأضحى

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم طرح 50 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

وأضاف الوزير، أن مصلحة الخزانة وسك العملة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال «الرقمنة»، واستحدثت العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية، على نحو يمكننا من طرح كميات إضافية من «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة عام ونصف العام.

وأضاف أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، والفلوس الجديدة التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».

الأكثر قراءة

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يذبح أضحية العيد لتوزيعها على المسلمين (صور)

منصة استكشاف ونظم حوكمة.. خطة متكاملة للتحول الرقمي بقطاع البترول

ابتهاجًا بالعيد.. فتيات الشرقية يتطوعن لرسم الأطفال والفتيات فى الشوارع

حجاج "ضيوف خادم الحرمين" يرمون جمرة العقبة.. والملك سلمان يتكفل بهديهم

صفاء أبو السعود توجه التحية لقنوات المتحدة: "مجهود رائع"

خبير اقتصادي: الرئيس هيئ المناخ للطبقات الأكثر احتياجا وخفف عنهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟