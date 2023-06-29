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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضابط مخابرات أمريكى: روسيا قضت على عدد كبير من المرتزقة الأمريكيين فى دونيتسك

دونيتسك
دونيتسك

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات الروسية قضت في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك على مرتزقة أمريكيين كانوا يقدمون معلومات لقوات كييف.

 

وقال ريتر: "الهدف الذي تم قصفه في كراماتورسك. كان فيه مجموعة كاملة من العسكريين الأمريكيين، عدد ضخم. لقد طاروا إلى هناك من رومانيا على متن مروحتين بلاك هوك. وقاموا بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عند عبورهم الحدود.

 

وأشار إلى أن من بين الأمريكيين الذين تمت تصفيتهم مستشارون عسكريون ومقاتلون.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق استهداف نقطة تمركز مؤقت لأركان قيادة لواء المشاة الآلي 56 واستهداف مراكز القيادة والمراقبة لكتائب اللواءين 63 و10 وتدمير مستودع صواريخ وذخيرة للواء المدفعية 47، في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك.

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