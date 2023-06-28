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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمنى: ثورة 30 يونيو أسقطت مشروعًا خطيرًا كان يستهدف المنطقة بالكامل

ثورة 30 يونيه
ثورة 30 يونيه

قال أحمد ميزاب الخبير الأمني والاستراتيجي، إنه عند الحديث عن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، فإننا نتحدث عن محطة مهمة جدًا باعتبار أنها شكّلت نقطة تحول استراتيجي على كافة المستويات، ليس فقط لمصر وإنما بالنسبة للمنطقة بأكملها.

وأضاف أحمد ميزاب خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن ثورة 30 يونيو أسقطت مشروعا خطيرا كان يستهدف البنيان العضوي للمنطقة بأكملها، لافتًا إلى أنه إذا ما تحقق هذا المشروع فإننا كنا في واقع مغاير تمامًا على ما نحن متواجدون فيه اليوم، والدليل أن مصر بعد عشر سنوات من هذه الثورة هي تحصد مجموع من النتائج الهامة على كافة المستويات، ليس فقط انتصارا على مستوى مكافحة الإرهاب وتحييد مختلف المخاطر التي كانت تهدد الأمن القومي المصري، بل كذلك إنها تسير في خطى تحقيق المؤشرات الإيجابية، وعودة قوية سواء كان على الساحة الإقليمية وكذلك الدولية. 

وتابع: "نحن نتحدث اليوم عن مشاريع طموحة وكذلك استراتيجية على كافة المستويات، ولو عدنا إلى ما قبل 30 يونيو كنا سنتحدث عن مؤشرات خطيرة جدًا كانت تمسك بمصر وبالمنطقة".

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