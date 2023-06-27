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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بـ ذخيرة روسية.. أوكراني يعيد بناء منزله المَدمر في خاركيف

أوكراني يعيد بناء
أوكراني يعيد بناء منزله المَدمر في خاركيف

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن مزارع أوكراني، قام بإعادة بناء منزله المنهار جراء الحرب، ولكنه لم يستخدم مواد البناء ولكنه اعتمد على الذخيرة الروسية.

وفي التقرير وجد المزارع ألاوكراني، أن الخيار الأفضل لإعادة منزله الذي دمرته الحرب هو استخدام صناديق الذخيرة الروسية التي تركتها القوات الروسية في قرية دوفنيكي بمدينة خاركيف بعد أن تعرضت قاعدة مزرعته لجميع أنواع القذائف والصواريخ.

استخدام صاروخين روسيين من طرز أوراغان في إعادة الإعمار

 وأعاد القروي بناء ممتلكاته بأسرع وقت حتى أن صاروخين روسيين من طرز أوراغان أصبحا جزءًا من مجموعة إعادة التدوير للمزارع الأوكراني في رحلة المعمار لمزرعته الصغيرة.

مزارع أوكراني إعادة بناء منزله المنهار الحرب الذخيرة الروسية

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