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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غاب المواطنون وحضرت الأضاحي.. "الدستور" ترصد شوارع القاهرة في يوم الوقفة

أضحية العيد
أضحية العيد

شهدت شوارع القاهرة حركة خفيفة من المواطنين في نهار يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، إذ اقتصر التواجد في الشوارع على القليل من الأشخاص، حيث بدأت العديد من الشوارع والميادين خالية من المواطنين، في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، وصيام غالبية المسلمين في هذا اليوم فضلا عن كونه يوم عطلة.

ورصدت عدسة «الدستور» حالة عدد من شوارع وسط البلد وميدان رمسيس والتحرير، والتي اتسمت بالهدوء على غير العادة، فيما بدأت تظهر بعض رؤوس المواشي في عدد من المناطق، استعداداً للأضحية، وسط أجواء من الفرحة والسرور ابتهاجاً بقدوم عيد الأضحى المبارك.

وكانت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي قد أعلنت بدء إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الحكومي الخاص بدءا من اليوم الثلاثاء 27 من شهر يونيو الجاري وهو يوم الوقفة وتستمر الإجازة مضاف اليها يوم عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى الأول من شهر يوليو المقبل.

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