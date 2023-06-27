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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منظومة سحب وتهوية.. تفاصيل بناء معرض شباب مصر

معرض شباب مصر
معرض شباب مصر

تحدث المهندس هشام صفوت المشرف على إنشاء معرض شباب مصر، عن تفاصيل المشروع، موضحاً أن  المعرض فى شكله القديم قبل أن يتعرض للحريق يوم 14 مايو، كان تم تصنيعه من مواد قابلة للاشتعال ولم يكن هناك أى تأمين ضد أخطار الحريق، وهذا العنصر الأساسي الذى تم مراعاته عند تصميمه.

وقال المشرف على إنشاء معرض شباب مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “ القناة الأولي”، أنه تم البدء فى تصميم المعرض بمجرد أن أتي تكليف من الرئيس السيسي ووزير الإسكان، مؤكداً أنه تم مراعاة التأمين الكامل ضد أخطار الحريق عن طريق منظومة متكاملة لمكافحة الحريق.

وكشف عن نظم الأمان داخل المعرض، وأنها مقسمة على ثلاث مراحل، وهم: منطومة الإطفاء الأوتوماتيك، ومنظومة يدوية تغطي سطح المعرض بالكامل، ومنظومة التهوية الميكانيكية ومنظومة سحب الدخان.

وتابع المشرف على إنشاء معرض شباب مصر، أنه بالنسبة لتوزيع المداخل والمخارج على المعرض، فإن المعرض أصبح له خمس بوابات، منها ثلاث بوابات رئيسية على الوجهة، وبوابتين من الوجهة الجانبية، إلى جانب الممرات، مؤكداً أن الممرات مأمنة بالكامل، ومطابقة لشروطات مصلحة الدفاع المدني.

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