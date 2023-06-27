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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير مرقص لـ "الشاهد": الأقباط أصابهم القلق والتوتر بعد وصول جماعة الإخوان للحكم

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه كان يوجد حالة من القلق والتوتر لدى الأقباط  أثناء انتخابات 2012، خاصة عندما كان أحد المرشحين للرئاسة إخوان، لافتاً إلى أنه هذه الفترة غاب عنها البابا شنودة حيث توفي في مارس 2012،  وبالتالي فقد كانت فترة قلق بشكلٍ ما.

وأضاف الدكتور سمير مرقص، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه لابد من الإشادة بالأنبا باخوميوس الذي كان يعتبر رجلًا استثنائيًا، كان من الممكن أن يتحدث في الهاتف الساعة الثامنة صباحًا للسؤال عن موضوع معين لاستشارة الكثيرين، حيث كانت المرحلة قلقة وحرجة وخوف من المستقبل وعدم يقين خاصة وأن الجميع يتساءل: "إلى أين مصر ذاهبة؟".

 

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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