بوتين يوجه رسالة شكر إلى عسكريى فاجنر: لديكم إمكانية خدمة روسيا أو العودة لأهلكم

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ببيان يتضمن تصريحات مهمة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد، في 24 يونيو الجاري.

وقال بوتين في خطابه، إن تضامن المجتمع والسلطات والمنظمات المدنية خلال تمرد مجموعة فاجنر يؤكد وحدة المجتمع الروسي، لافتا إلى أنه في جميع الأحوال كان سيتم القضاء على التمرد لكن منظميه فهموا ذلك.

وأضاف أنه منذ بداية التمرد اتخذ جميع القرارات لحماية النظام والدستور وحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن منظميه خانوا وطنهم وشعبهم، وهذا ما كان يرعبه أعداء روسيا والقوميون المتطرفون في كييف.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن والمخابرات حافظوا على قسمهم تجاه شعبهم، والطيارون حموا المواطنين، معقبًا: فمنذ بداية الأحداث سعينا لتفادي هدر الدماء.

ووجه بوتين خلال خطابه الشكر إلى عسكريي فاجنر الذي اتخذوا القرار الصحيح بمنع وقوع حرب أهلية، واليوم لديهم إمكانية بخدمة روسيا بالتوقيع مع وزارة الدفاع الروسية أو العودة لأهاليهم.

كما أكد بوتين أن القرارات اتخذت بناء على تعليماته المباشرة بهدف تجنب إراقة الدماء.