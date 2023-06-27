حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 فى محافظات مصر

مع بداية يوم وقفة عرفات يشغل بال المسلمين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك خلال ساعات الصيام، وزيادة أعداد المسافرين لزيارة الأهل والأقارب خلال عيد الأضحى المبارك، حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة يوم وقفة عرفات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 في محافظات مصر.

وقفة عرفة 2023.. حالة الطقس اليوم

يسود اليوم الثلاثاء يوم وفقة عرفة 2023 طقس حار رطب نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم لأن سيشهد طقس ليل الغد طقس معتدل الحرارة في الليل على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، توقع الخبراء أن تشهد في الساعات الأولى من الصباح الباكر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حال البحار، فمن المرجح أن اليوم تكون حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة يوم عرفة 2023

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الدرجة العظمى الصغرى