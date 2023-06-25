معتدل.. توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد الفترة المقبلة طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء في الصباح الباكر والمساء، أما خلال ساعات النهار فيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت أن طقس الغد الإثنين سيكون هناك ظواهر جوية مؤثرة من ضمنها الرياح، وتنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وإليكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد.

درجات الحرارة الأحد 25 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

درجات الحرارة الإثنين 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.