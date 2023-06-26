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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن دعم زوجها.. أميرة سليم: "الرجل الحقيقي هو الفخور بنجاح زوجته"

أميرة سليم
أميرة سليم

تحدثت السوبرانو العالمية أميرة سليم، عن قصة الحب التي تربطها بزوجها، ودعمه لها خلال مسيرتها الفنية، وعلقت: "إحنا مقتنعين إن بجانب كل امرأة ناجحة رجل يدعمها". 

وأضافت السوبرانو العالمية أميرة سليم، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن الدعم بين الزوجين لابد أن يكون مشتركًا ومتبادل، لأنه أيضًا فنان ومصور ومخرج وعينه هي صورته وفرشته، معقبة: "وجوده في حياتي هدية من عند ربنا ليا". 

وأشارت إلى أنه من النادر وجود رجل يتفهم المشوار الفني لإمرأة  خاصة في مجال الفن، لافتة إلى أن زوجها ليس فخورًا فقط بل يدعمها بإصرار لدفعها نحو الأعمال الفنية الناجحة.

وتابعت: "الرجل الحقيقي هو الرجل الفخور بزوجته، مثلما أنا فخورة بزوجي وأدعمه بنفس الطريقة ونفس القوة". 

وعن كيفية لقائها به، قالت:"اتقابلنا في أيام الثورة أيام ما كنا بنظف الشوارع، ولا أكن أعرف زوجي نهائياً لكنني قابلته صدفة، حيث أعجبت بفكرة النزول لتنظيف شوارع البلد، فنزلت مع ابنة عمي، وكان زوجي وقتها موجود مع مجموعة شباب آخرين، فحدث بيني وبينه لقاء ما و من ثم تكرر هذا اللقاء، وفي لحظة ما أدركنا أن الطريق سنكمله مع بعضنا".

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