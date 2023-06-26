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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مستقبل وطن ينظم قوافل غذائية ضخمة بالمحافظات

مستقبل وطن ينظم قوافل
مستقبل وطن ينظم قوافل غذائية ضخمة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية ضخمة، قدمت المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، واحتوت القوافل الغذائية على مليون كرتونة غذائية و100 طن من اللحوم البلدي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين، وبمناسبة الاحتفال بذكرى الـ30 من يونيو وعيد الأضحى المبارك.
ونشر حزب مستقبل وطن فيديو يبرز تفاعل المواطنين مع هدية الرئيس المقدمة لهم من قبل أعضاء الحزب.
ووجه عدد من المواطنين كلمات شكر للرئيس السيسي، قائلين له: «كل سنة وأنت طيب يا ريس ربنا يبارك فيك.. كل سنة ومصر طيبة ورئيسنا طيب.. أنا بحبك يا ريس.. الله ينصرك.. ربنا يخليك ويطول في عمرك.. الناس كلها بتحبك.. تحيا مصر».
وتفاعلت السيدات، خلال الفيديو، بالزغاريد أثناء توزيع الكراتين الغذائية عليهن من قبل أعضاء الحزب.

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