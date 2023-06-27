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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وقفة عرفات.. ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 فى محافظات مصر

وقفة عرفات
وقفة عرفات

مع بداية الساعات الأولى في وقفة عرفات يستعد الكثير من المسلمين للصيام، لما له من ثواب عظيم، وتأدية الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، ويزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث إن صيام يوم عرفة يحتَسِب عند الله أن يكفر السنة التي قبله ويكفر السنة التي بعده.

وقفة عرفات.. ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في محافظات مصر

تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 يوم عرفة 2023، في العاصمة محافظة القاهرة وفي كل من: محافظة الإسكندرية ومحافظة المنصورة وقنا وأسوان ومحافظة الإسماعيلية.

وفيما يلي مواعيد الصلاة يوم عرفة 2023 في القاهرة وعدد في محافظات مصر وفي مدنها:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء يوم عرفة 2023

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:34 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 1:03 م

موعد صلاة العصر 4:41 م

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:44 م

 

مواقيت الصلاة فى المنصورة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 8:02 م

موعد صلاة العشاء 9:37 م

 

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو في قنا

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

وقت صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:45 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م

 

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:10 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م

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مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:03
توقيت صلاة الظهر 12:54
موعد صلاة العصر 4:31
موعد صلاة المغرب 7:57
توقيت صلاة العشاء 9:32

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