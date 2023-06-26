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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المايسترو أمير عبدالمجيد: "الرئيس السيسي راجل قلبه على البلد"

المايسترو أمير عبدالمجيد
المايسترو أمير عبدالمجيد

قال المايسترو أمير عبدالمجيد، إن ثورة 30 يونيو ارتبطت عنده بشجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموقفه الحاسم لإنقاذ مصر والمصريين من فخ الجماعة الإرهابية، وعلق: "رجل قلبه علينا وعلى البلد بجد، ودائمًا أتذكر مشهد وجوده على مركب في قناة السويس".

وأضاف “عبد المجيد” خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رأيت الرئيس في رؤية.. وكان يرتدي الزي العسكري والنياشين وبيضحكلي، حضنته وقلت له بحبك يا ريس".

وأردف: "أتحمل المشاكل لأني عارف إن فيه حد قلبه على البلد، ولا أرغب في تصور مصر بدون ثورة 30 يونيو، ربنا يحفظ جيش مصر، بأحترمهم، وعملت أغنية نطبل نزمر عشان اللي صان واللي عمر، ردا على اتهامنا بالتطبيل".

وأشار إلى أن أحب الأغاني الوطنية لقلبه، أغنية قوم يا مصري، لأنها تستدعي الاستنفار وتستنهض الهمم.

أمير عبدالمجيد ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي

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