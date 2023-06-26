49 ميدالية.. استقبال حافل من المصرية للاتصالات لبعثة الأولمبياد الخاص المصرى

استقبل وفد من المصرية للاتصالات WE أمس بمطار القاهرة الدولي أبطال البعثة المصرية للأولمبياد الخاص المصري، بعد مشاركتهم في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 17 حتى 25 يونيو الجاري، واستطاعت البعثة المصرية حصد 49 ميدالية متنوعة بإجمالي 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية، يأتي ذلك حرصًا من الشركة على دعم ومؤازرة أبطالنا من ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة والفعاليات والبطولات التى يشاركون فيها فى المحافل الدولية والإقليمية، واستكمالا للنجاحات التي حققتها رعاية الشركة المصرية للاتصالات للأولمبياد الخاص المصري كراعٍ رئيسي على مدار 10 سنوات سابقة.

كان في استقبال البعثة المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات الشركة المصرية للاتصالات؛ لمشاركة الأبطال فرحتهم بما حققوه من إنجاز عظيم، وتقديم التهنئة لهم وسط فرحة عارمة واحتفالات لأهالي اللاعبين.

أشاد المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات بالانجاز الذي حققه أبطال الأولمبياد الخاص المصري، وحرصهم على ظهور البعثة بالمظهر المشرف الذى يليق باسم مصر فى هذا الحدث الرياضى المهم، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عزيمة وإرادة قوية من أبطالنا والمجهودات الكبيرة التي بذلها القائمون على الأولمبياد الخاص المصري معربًا عن تقديره لأسر وأهالي الأبطال على دورهم في دعم وإعداد نموذج مشرف يحتذى به، متمنيًا لجميع الأبطال التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.

كانت البعثة المصرية قد شاركت في الألعاب ببعثة مكونة من 109 أفراد لتمثيل مصر في 15 رياضة أوليمبية مختلفة، وهي (كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، تنس أرضي، الريشة الطائرة، الجمباز، الجودو، الفروسية، رفع أثقال، البولينج، البوتشي، الدراجات، السباحة، ألعاب القوى، الهوكي).



وحصل منتخب البولينج على 3 ميداليات ذهبية، والجمباز على 3 ميداليات ذهبية وفضيتين و 8 ميداليات برونزية، بينما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، ومنتخب الفروسية ميدالية فضية، ومنتخب الدراجات ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية، كما حصل منتخب رفع الأثقال على 3 ميداليات ذهبية و 3 فضيات وبرونزية، وألعاب القوي على ذهبيتين وبرونزيتين، بينما حقق منتخب الجودو برونزيتين، ومنتخب تنس الطاولة فضية واحدة، ومنتخب التنس الأرضي ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، بينما حصل منتخب الريشة الطائرة على ذهبيتين وبرونزية واحدة، ومنتخب كرة القدم رجال على البرونزية، كما حقق منتخبا كرة السلة بنات والهوكي الميدالية الفضية.

جدير بالذكر أن دعم ودمج وتمكين ذوي الهمم وخاصة ذوي الإعاقات الذهنية داخل نسيج المجتمع المصري أحد المحاور الرئيسية الاستراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات، من خلال تأهيلهم رياضيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا، من خلال توفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، حيث تدعم المصرية للاتصالات الجانب الصحي من خلال توقيع الكشوفات الطبية الدورية عبر القوافل الطبية التي يقوم بها القطاع الصحي بالأولمبياد الخاص المصري في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع "معاك" للتأمين الطبي على اللاعبين، واستفادة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة من الخدمات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري في إنشاء عدد 15 مركز تأهيل مهني وحرفي للتدريب على الأعمال الحرفية اليدوية والأعمال المكتبية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك تدشين عدد 9 مراكز تكنولوجية للتدريب علي مهارات الحاسب الآلي في محافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وبورسعيد.