ضبط مسجلين خطر بحوزتهما مخدرات بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 2 من العناصر الإجرامية بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش تقدر بـ 3 ملايين جنيه قبل ترويجها في عيد الأضحى المبارك.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "ثان العامرية – برج العرب" بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3,000,000 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".