رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 وتنسيق الثانوية العامة في المحافظات

بدأ التقديم للصف الأول الثانوي 2023، بعد أن اعتمد المحافظين تنسيق الثانوية العامة بناءً على نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية، وعدد الفصول المتاحة في مدارس الثانوي العام.

ويستطيع الطلاب التقديم للصف الأول الثانوي 2023 عن طريق البوابة الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة تسهيلًا على أولياء الأمور والطلاب، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023، وتنسيق الثانوية في المحافظات .

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023

يستطيع الطلاب الحاصلون على شهادة الإعدادية التقديم لأولى ثانوى عام فور اعتماد تنسيق أولى ثانوي في المحافظة التابع لها الطالب، وأن يكون حاصل على الحد الادنى لدخول مدارس الثانوية العام .

ووفرت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم للصف الأول الثانوي من خلال الدخول عبر بوابة التنسيق للتقديم للصف الأول الثانوي أو الضغط على الرابط التالي هنا.

ثم يقوم الطالب بكتابة البيانات وإدخال الرغبات الخاصة به، ثم النقر على كلمة تسجيل بحساب الوزارة، وظهور صفحة جديدة، ويوجد بها تم تحديث التطبيق، برجاء تحديث بياناتك، أدخل الرقم القومي للطالب، كتابة كود الطالب، أكمل تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة، أدخل رغبات الطالب ويجب أن تكون المدارس المختارة في مربع السكني للطالب، قم بالاحتفاظ بطلب التقديم.

تنسيق الثانوية العامة 2023

أعلنت أغلب محافظات الجمهورية عن تنسيق الثانوية العامة 2023 ، فاعتمدت محافظ دمياط منال عوض، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام بحد أدنى للقبول بمجموع 238 درجة، واعتمد محافظ القاهرة تنسيق الثانوية العامة بـ 240 درجة، وجاء تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة 218 درجة، ومحافظة الشرقية 238 درجة.

واعتمدت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة البحيرة ، بحد أدنى ٢٣٨ درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.