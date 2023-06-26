ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد مصرع وإصابة 5 أشخاص.. قرارات النيابة فى واقعة مشاجرة المرج

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة المرج بحبس متهمين في واقعة مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش بدائرة قسم المرج.

وكشفت التحقيقات عن أن سبب المشاجرة، خلافات سابقة بين طرفي الشجار، وبينت التحقيقات أن المشاجرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة ٤ آخرين بينهم سيدتان.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما صرحت بدفن المتوفى بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الصفة التشريحية للجثمان، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون فى مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بدائرة قسم شرطة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقباله سيدتين و3 أشخاص مصابين برش خرطوش وأحدهم متوفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم- جميعهم مقيمون بدائرة القسم) إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (3 أشخاص آخرين مقيمين بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء، وفرد خرطوش"، مما نتجت عنه إصابتهم المنوه عنها، التى أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 26-6-2023

حريق أسفل أنقاض "عقار الإسكندرية" المنهار (صور)

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟