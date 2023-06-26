بعد مصرع وإصابة 5 أشخاص.. قرارات النيابة فى واقعة مشاجرة المرج

أمرت نيابة المرج بحبس متهمين في واقعة مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش بدائرة قسم المرج.

وكشفت التحقيقات عن أن سبب المشاجرة، خلافات سابقة بين طرفي الشجار، وبينت التحقيقات أن المشاجرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة ٤ آخرين بينهم سيدتان.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما صرحت بدفن المتوفى بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الصفة التشريحية للجثمان، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون فى مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بدائرة قسم شرطة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقباله سيدتين و3 أشخاص مصابين برش خرطوش وأحدهم متوفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم- جميعهم مقيمون بدائرة القسم) إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (3 أشخاص آخرين مقيمين بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء، وفرد خرطوش"، مما نتجت عنه إصابتهم المنوه عنها، التى أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.