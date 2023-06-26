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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 49 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية.

كما تمكنت القوات في مجال ضبط المخالفات المرورية من تحرير 2232 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 328 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 10 قضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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