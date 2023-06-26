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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 سرقوا مبلغًا ماليًا من داخل سيارة بمنطقة حلوان

ضبط
ضبط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من "تاجر سيارات، مقيم بالجيزة" بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكة بأحد الشوارع بدائرة القسم ولدى عودته إليها اكتشف كسر الزجاج وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والمستأجرة لأحد الأشخاص "تاجر سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم" وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "شخصين، لهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على "سلاح ناري- عدد من الطلقات النارية- جزء من المبلغ المالي المستولى عليه" وبمواجهتهم أقر الأول بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وعلمه برغبته في شراء سيارة خطط لسرقته واستعان بباقي المتهمين وقام باستدراجه بدعوى شراء سيارة واتفق معه على التقابل بمحل الواقعة وطلب منه إحضار المبلغ المالي المستولى عليه وفور حضوره اصطحبه إلى أحد المقاهي وقام المتهمان الثاني والثالث بالاستيلاء على المبلغ المالي من داخل سيارة المجنى عليه بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام "حجر" وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، كما اعترف أحدهم بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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