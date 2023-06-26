منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الاثنين 26 يونيو

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ سعره نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاثنين

يستعرض الدستور أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث بلغ 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

ثبت سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 حيث سجل استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.