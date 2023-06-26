برلمانى: زيارة "مودى" لمصر ستساهم فى زيادة الاستثمارات الهندية

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بزيارة رئيس وزراء الهند ناريندا مودى للقاهرة، والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الزيارة تعكس قوة وازدهار العلاقات المصرية– الهندية التى شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.



وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في إطار ما تشهده العلاقات المصرية الهندية من طفرة في كل المجالات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، مؤكدًا أن مصر والهند تجمعهما علاقات متميزة.



وأكد عضو مجلس النواب أن زيارة رئيس الوزراء الهندي تأتي امتدادًا لحرص الدولتين على تنمية العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، لافتًا إلى أن الزيارة عكست خصوصية العلاقات المصرية الهندية.



وأشار النائب عمرو القطامي إلى أن الزيارة ناقشت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، لاسيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.