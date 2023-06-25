البابا تواضروس يهنئ رئيسي النواب والشيوخ بعيد الأضحى

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.

دمتم في حفظ الله ورعايته.

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.

دمتم في رعاية الله وأمنه.