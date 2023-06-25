تأمين العيد.. وصول 12 ألف رأس ماشية من السودان.. و36 شادرًا لبيع الخراف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول نحو ١٢ ألف رأس ماشية إلى مصر من السودان، ضمن الكميات التى تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، والبالغ عددها ٢٥ ألفًا، ويتم ضخها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين فى إطار الاستعداد لعيد الأضحى.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة مستمرة فى التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم، وطرحها فى المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجى من اللحوم عبر استيراد رءوس الماشية من عدة مناشئ، وزيادة معدلات الضخ فى الأسواق، فضلًا عن إقامة ٣٦ شادرًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقًا للضوابط والاشتراطات.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن تعاقدات الوزارة لتوفير رءوس الماشية أسهمت فى زيادة معدلات الضخ بالمنافذ، وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد «حسنين» أنه يتم طرح كل أنواع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة من عدة مناشئ إفريقية وآسيوية ولاتينية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم على مدار العام.

بينما قال عمر عوض، المسئول عن قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إنه يتم ضخ من ٣٥٠ إلى ٤٠٠ ذبيحة من السودان وجيبوتى، بالمنافذ، بسعر ١٩٥ جنيهًا، وجارٍ زيادتها خلال الساعات المقبلة إلى ٥٠٠ ذبيحة، حتى يوم وقفة عرفات.

وأوضح أنه يتم أيضًا ضخ ٣٠٠ ذبيحة ضأن بالمنافذ بسعر ٢٥٠ جنيهًا للكيلو، خاصة بعد استيراد ٣ آلاف رأس من كينيا وذبحها بالمجازر، كاشفًا عن وصول نحو ٥ آلاف رأس ماشية من جيبوتى عبر ميناء سفاجا، ومتوقع وصول شحنة جديدة تقدر بـ٢٥٠٠ رأس منتصف شهر يوليو المقبل.

ولفت إلى وصول نحو ١٦٠٠ رأس ماشية من السودان عبر صندلين بميناء أبوسمبل النهرى، وجارٍ وصول كميات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تسلم نحو ٦ آلاف رأس ماشية سودانية منذ بداية الأزمة حتى الآن، منها ٤ آلاف وصلت خلال الـ١٠ أيام الماضية.

وأوضح أن إجمالى الشحنات الذى وصل إلى ميناء أبوسمبل النهرى بلغ ١٠ صنادل، ومن المتوقع ارتفاع معدل وصول الشحنات خلال الفترة المقبلة لتصل إلى ٥ آلاف رأس يوميًا.

ونوه «عوض» بأنه جارٍ وصول ٥٠٠ طن لحوم مبردة من أوغندا جوًا خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن ترقب وصول نحو ١٠ آلاف رأس ماشية من الصومال لتعزيز المخزون الاستراتيجى، كاشفًا عن بدء التفاوض مع تشاد عقب عيد الأضحى المبارك لاستيراد اللحوم منها.

وشدد على أن تدفق شحنات رءوس الماشية أسهم فى توافر اللحوم بمنافذ وزارة التموين، وانعكاس ذلك على تراجع أسعار اللحوم البلدية لدى محلات الجزارة.

يذكر أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة تم تأسيسها فى أبريل ٢٠٢١، برأسمال ٥٠٠ مليون جنيه، بمساهمة مصرية تبلغ ٦٠٪، حيث يسهم فى رأس المال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ٢٥٪، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بـ٢٥٪، وشركة جنوب الوادى للتنمية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بـ١٠٪، وشركة اتجاهات السودانية بـ٤٠٪.

مراقبة بيطرية على 488 مجزرًا لضمان خلو «الأضاحى» من الأمراض قبل الذبح

قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، إن الإدارة تتابع ٤٨٨ مجزرًا على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال الأضاحى للكشف عليها وذبحها للمواطنين، حرصًا على سلامة وجودة اللحوم، مع مراعاة البُعد البيئى وعدم الذبح فى الشوارع.

وأكد «محروس»، لـ«الدستور»، أن هناك إشرافًا كاملًا من الإدارة على المجازر الحكومية والخاصة، ويجرى ضبط المخالفين الذين يحاولون ذبح وبيع وعرض وتداول اللحوم ومنتجاتها خارج المجازر، وتحرير المخالفات لهم وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف: «سيجرى تشغيل غرفة عمليات مركزية يشارك فيها جميع المحافظات، ونحرص على فتح جميع المجازر أمام المواطنين، وفى كل مجزر يوجد طبيب بيطرى منذ الصباح الباكر وحتى غروب الشمس للكشف على الأضاحى والتأكد من سلامتها، كما أن ٩٠٪ من المجازر تقدم خدمات الذبح مجانًا للمواطنين بقرار من المحافظين، لأن المجازر تتبع المحافظات، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة العامة للصحة والمجازر».

وتابع: «هناك إجراءات لفحص الحيوانات الآتية من الخارج من خلال الحجر البيطرى، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية التى تنتقل للإنسان، وهناك حيوانات مستوردة للذبح الفورى، إذ تخرج من الحجر البيطرى إلى المجزر الحدودى».

وأشار إلى أنه يجرى ختم اللحوم البلدية داخل المجازر والسلخانات بالختم الأحمر، واللحوم الواردة من الخارج تميّز بختم بنفسجى، وكل مجزر له ختم خاص مدون عليه اسمه ونوع اللحوم المعروضة، ونصح بعدم شراء اللحوم غير المختومة، لأن ذلك يعنى أن الذبح تم بغير إشراف الطب البيطرى.

ولفت «محروس» إلى أن الهيئة ليس لها دور فى تحديد أسعار اللحوم، مؤكدًا أن أسعار اللحوم المحلية والمستوردة تأثرت بسبب الأوضاع فى السودان والحرب الروسية- الأوكرانية، وما ترتب على ذلك من ارتفاع فى أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

ونوه بأن الهيئة البيطرية تحافظ على الثروة الحيوانية المحلية، وتكافح الأمراض والأوبئة من خلال حملات المتابعة والتحصين، وتحرص على توفير لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمى.

إضافة 26 قطارًا لمواجهة الضغط.. والقضاء على السوق السوداء للتذاكر

استعدت هيئة السكك الحديدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك باتخاذ العديد من الإجراءات التى تضمن راحة وأمان المسافرين، فضلًا عن استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة.

وأضافت الهيئة ٢٦ قطارًا برحلتى الذهاب والعودة، ما بين قطارات تالجو الإسبانى وقطارات مكيفة وقطارات vip، وذلك لتلبية جميع طلبات وتطلعات المسافرين.

من جهته، قال مصدر بالهيئة إن زيادة عدد القطارات تمت قبل العيد بحوالى ٥ أيام وسيستمر تشغيل تلك القطارات حتى بعد انتهاء إجازة العيد بـ٥ أيام أيضًا، وذلك لتجنب التكدس والزحام.

وأوضح أن مرفق السكك الحديدية يعد واحدًا من أكثر المرافق التى تواجه إقبالًا كبيرًا وملحوظًا خلال عيد الأضحى؛ نظرًا لسفر المواطنين إلى محافظاتهم، لافتًا إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهودها لاستيعاب تلك الزيادة، والتى تتخطى ٥٠٪، عن التشغيل المعتاد.

وأشار إلى أن السكك الحديدية يقع على عاقتها حمل كبير خلال فترة عيد الأضحى أكثر من عيد الفطر؛ نظرًا لأن إجازته تكون أطول، ما يزيد من فرص السفر، فيكون السفر بين الوجهين البحرى والقبلى، وهو ما يتطلب زيادة الجهد المبذول.

وأوضح المصدر أن الأمر لا يتوقف على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب فقط، بل اتخاذ العديد من الإجراءات التى تضمن الخروج بأفضل النتائج، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، وذلك للتأكد من سير الرحلات بشكل منضبط وعدم خروج أى من قطارات العيد دون إجراء الصيانة الكاملة لها.

كما تم التشديد على ضرورة التأكد من انضباط كل الأمور بما يتناسب مع الضغط الذى يستقبله المرفق خلال فترة العيد، كما يتم التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها.

واستكمل أنه تتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة عليها وأيضًا داخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإدارى لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء.

وكشف عن رصد كل الصفحات التى تبيع التذاكر عبر الإنترنت والتعامل الفورى معها، وتشديد الرقابة على شراء المواطنين التذاكر بالبطاقة الشخصية وتخصيص ٤ تذاكر فقط لكل حامل بطاقة، واستهدفت كل تلك الإجراءات القضاء على السوق السوداء.

وقال إن «السكك الحديدية» هى المصدر الوحيد المنوط به بيع التذاكر إلى جانب النقابات المتعاقدة معها، حيث توفر تلك النقابات إمكانية حجز التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمى لها.

وأشار إلى أنه تمت إعادة تشغيل ثانى قطار إسبانى بعد الانتهاء من تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط، وسبق أن تم تشغيل القطار الأول فى عيد الفطر المبارك على أن تتوالى إعادة تشغيل باقى القطارات طبقًا للجدول المخطط، ويتكون كل قطار من «عربة بوفيه و٤ عربات درجة أولى و٦ عربات درجة ثانية».

وأضاف: «تم تعديل مواعيد تشغيل وإيقاف بعض القطارات بالوجه القبلى، ومنها تعديل امتداد مسير قطار ٩٧٤ إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة- نـجع حمادى إلى محطة الأقصر بدلًا من انتهائه بمحطة نـجع حمادى، وهو ما ترتب عليه تعديل جدول قطار ٢٠١٠ مكيف القاهرة- أسوان».

وتابع المصدر: «كما تم تعديل امتداد مسير القطارين ١٠٠٦/ ١٠٠٧ إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة- سوهاج والعكس إلى محطة نـجع حمادى بدلًا من انتهائه بمحطة سوهاج وامتداد مسير القطارين ٧٠٤/ ٧٠٣ ركاب مغاغة- سوهاج والعكس لمحطة المنشأة بدلًا من سوهاج».

وأشار إلى زيادة تركيب قطار ٩٩٠ مكيف القاهرة- سوهاج؛ ليتكون من «٣ عربات أولى مكيفة، وعربة ثانية مكيفة (بوفيه)، و٧ عربات ثانية مكيفة»، وزيادة تركيب قطار ٩٧١ مكيف القاهرة- سوهاج والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار ٩٩٠ وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطارى ٩٧١/ ٩٩٠.

وأضاف أنه تمت زيادة تركيب قطار ٩٨٦ مكيف القاهرة- الأقصر، ليتكون من ٤ عربات أولى مكيفة وعربة ثانية مكيفة «بوفيه» و٧ عربات ثانية مكيفة وزيادة تركيب قطار ٩٨٧ مكيف الأقصر- القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار ٩٨٦ للأقصر؛ وذلك لاستيعاب مزيد من الركاب بخطوط الوجه القبلى التى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وقال المصدر إنه تم السماح للركاب حاملى اشتراكات قطارات «تحيا مصر» بالسفر واقفًا على القطارات التى تم تعديل تركيبها من قطارات «تحيا مصر» إلى «ثالثة تهوية ديناميكية».

وأضاف: يشترط أن يكون الاشتراك صادرًا قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتى انتهاء مُدة الاشتراك وذلك تيسيرًا على جمهور المسافرين، وفى حالة رغبة الراكب حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات «تحيا مصر» وقيمة التذكرة كوامل «ثالثة تهوية ديناميكية» من محطة القيام إلى محطة الوصول، وذلك بعد مراجعة كارت الاشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

برنامج ثقافى حافل: عودة الحياة لسيرك العريش.. وكرنفالات فى المحافظات

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، برنامج ‏الفعاليات ‏والأنشطة الثقافية والفنية، التى تُقدمها قطاعات وزارة الثقافة ‏للجمهور المصرى بالقاهرة والمحافظات، احتفاءً بعيد الأضحى ‏المبارك‎ وذكرى الثلاثين من يونيو، والذى يشهد عددًا من المفاجآت، من بينها، إقامة فعاليات متعددة بمدينة العريش، وعودة الحياة لسيرك العريش، وإقامة كرنفالات فنية متنوعة فى المحافظات، بالإضافة إلى أنشطة الأحياء بديلة العشوائيات، وأكثر من ١٤ عرضًا مسرحيًا على مسارح الدولة.

وأكدت «نيفين» ‏حرص ‏وزارة الثقافة، بقطاعاتها المتعددة، على إضفاء البهجة على ‏الجمهور بأيام عيد الأضحى، من خلال ما تقدمه من ‏أنشطة ‏وفعاليات تستهدف كل شرائح الجمهور، مشيرة إلى أن تزامن الاحتفاء بعيد الأضحى ‏مع ‏احتفالاتنا بثورة الثلاثين من يونيو- التى استعاد فيها الوطن ‏هويته ‏الثقافية والحضارية- يُضفى مزيدًا من الأهمية على الفعاليات التى يحمل بعضها طابعًا احتفاليًا بذكرى مرور ١٠ أعوام على ثورة ٣٠ يونيو.

ويتضمن برنامج الاحتفاء بعيد الأضحى مجموعة متنوعة ‏من ‏الفعاليات، تُنظمها قطاعات الوزارة بالمواقع الثقافية ‏المنتشرة ‏بأرجاء الجمهورية من مسارح ودور عرض سينمائية ‏وساحات ‏شعبية وغيرها، وأبرزها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام ‏عطوة، التى تقدم ‏ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك بمشروع ‏‏«سينما ‏الشعب»، أفلام موسم العيد، بأسعار مُخفضة فى ٢٠ موقعًا ‏ثقافيًا ‏تابعًا لها فى ١٨ محافظة تبلغ ٤٠ جنيهًا.

أما قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد ‏جلال ‏والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح- من خلال ‏مسارح ‏البيت- يقدم ١٤ ‏عرضًا ‏مسرحيًا، وذلك اعتبارًا من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

كما ينظم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة ‏الفنان ‏أحمد الشافعى، فعاليات متنوعة خلال عيد الأضحى بمجموعة ‏متنوعة ‏من عروض السيرك بالمحافظات، خلال أيام عيد الأضحى ‏المبارك، ‏حيث تنطلق للمرة الأولى من نوعها حفلات السيرك ‏القومى ‏بالعريش بحفلة واحدة يوميًا، ابتداءً من أول أيام العيد، فى تمام ٩ ‏مساءً‎.

ويفتتح السيرك القومى بالعجوزة أول عروض الموسم الجديد ‏بإقامة حفلة ‏واحدة بأول أيام العيد فى تمام ٩ مساءً، ثم تُقام ‏حفلتان يوميًا ‏خلال باقى أيام العيد، الأولى ٥ مساءً، والثانية ٩ ‏مساءً‎، كما يفتتح السيرك القومى بجمصة عروضه فى ثانى أيام العيد بواقع حفلة واحدة يوميًا فى ١٠ مساءً‎.‎

وتقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلة فنية ‏لفرقة الإنشاد الدينى، بقيادة المايسترو عمر فرحات على مسرح ‏معهد الموسيقى العربية، فى الثامنة والنصف مساء الإثنين ٢٦ ‏يونيو‎.‎