ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في محافظات مصر

جريدة الدستور

مع بداية اليوم التاسع في العشر الأوائل من ذي الحجة، يسعى المسلمين للانتظام في الصلاة خلال ساعات الصيام، ويزداد التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في محافظات مصر، لقضاء الصلوات الخمسة في المواعيد المحددة لها، والتقرب من الله عز وجل بالدعاء والأذكار.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في محافظات مصر

ننشر "الدستور" مواقيت الصلاة في اليوم الاثنين 26- 6- 2023، الموافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة في عام 1444 هجرية، بالعاصمة القاهرة وبعض من محافظات مصر، ومنها: (محافظة الإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، محافظة أسيوط، مدينة شرم الشيخ).

مواقيت الصلاة اليوم 

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في القاهرة وبعض من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في القاهرة

صلاة الفجر 4:09 صباحاً

أذان الظهر 12:58 ظهراً

أذان العصر 4:33 مساءً

أذان المغرب 8:00 مساءً

أذان العشاء 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:10 صباحاً

موعد أذان الظهر 1:03 ظهراً

موعد أذان العصر 4:41 مساءً

موعد أذان المغرب 8:08 مساءً

موعد أذان العشاء 9:44 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 26 يونيو

وقت صلاة الفجر 4:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:54 ظهراً

موعد أذان العصر 4:30 مساءً

موعد أذان المغرب 7:57 مساءً

موعد أذان العشاء 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 26 يونيو

وقت صلاة الفجر 5:02 صباحاً

موعد أذان الظهر 1:27 ظهراً

موعد أذان العصر 4:46 مساءً

موعد أذان المغرب 8:16 مساءً

موعد أذان العشاء 9:41 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:22 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:59 ظهراً

موعد أذان العصر 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء 9:25 مساءً

مع بدايتها اليوم.. الأدعية المستحبة فى العشر الأوائل من ذى الحجة 2023

"لبيك اللهم لبيك".. فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة وأفضل الأدعية المأثورة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:45 ظهراً

موعد أذان العصر 4:15 مساءً

موعد أذان المغرب 7:43 مساءً

موعد أذان العشاء 9:13 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين مواعيد الصلاة اليوم محافظات مصر الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو الصلاة اليوم مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

خبيرة مادة الكيمياء تكشف تفاصيل صعوبة الامتحان: "غير مباشر ويحتاج 4 ساعات"

"صلاح" يحسم موقفه.. أنظار نجوم الكرة العالمية تتجه نحو الدورى السعودى

أنامل ذهبية.. عم عيسى يحول الملح وجذوع أشجار الزيتون لمنتجات تزين المنازل

أم تقدم الشيشة لابنتها فى امتحان الكيمياء.. حقيقة "الصورة الصادمة"

ترزى ينهى حياة مواطن فى مركز أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى