ننشر مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في محافظات مصر

مع بداية اليوم التاسع في العشر الأوائل من ذي الحجة، يسعى المسلمين للانتظام في الصلاة خلال ساعات الصيام، ويزداد التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في محافظات مصر، لقضاء الصلوات الخمسة في المواعيد المحددة لها، والتقرب من الله عز وجل بالدعاء والأذكار.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في محافظات مصر

ننشر "الدستور" مواقيت الصلاة في اليوم الاثنين 26- 6- 2023، الموافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة في عام 1444 هجرية، بالعاصمة القاهرة وبعض من محافظات مصر، ومنها: (محافظة الإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، محافظة أسيوط، مدينة شرم الشيخ).

مواقيت الصلاة اليوم

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في القاهرة وبعض من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في القاهرة

صلاة الفجر 4:09 صباحاً

أذان الظهر 12:58 ظهراً

أذان العصر 4:33 مساءً

أذان المغرب 8:00 مساءً

أذان العشاء 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:10 صباحاً

موعد أذان الظهر 1:03 ظهراً

موعد أذان العصر 4:41 مساءً

موعد أذان المغرب 8:08 مساءً

موعد أذان العشاء 9:44 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 26 يونيو

وقت صلاة الفجر 4:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:54 ظهراً

موعد أذان العصر 4:30 مساءً

موعد أذان المغرب 7:57 مساءً

موعد أذان العشاء 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 26 يونيو

وقت صلاة الفجر 5:02 صباحاً

موعد أذان الظهر 1:27 ظهراً

موعد أذان العصر 4:46 مساءً

موعد أذان المغرب 8:16 مساءً

موعد أذان العشاء 9:41 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:22 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:59 ظهراً

موعد أذان العصر 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء 9:25 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26 يونيو في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:45 ظهراً

موعد أذان العصر 4:15 مساءً

موعد أذان المغرب 7:43 مساءً

موعد أذان العشاء 9:13 مساءً