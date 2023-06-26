حالة الطقس اليوم الإثنين 26-6-2023 ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

مع قرب ميعاد العيد الكبير يحرص المواطنين على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 26-6-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر جوجل، لمعرفة كيفية مواجهة الطقس الحار.

وكشف خبراء في هيئة الأرصاد الجوية، أن سوف يسود البلاد اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، وجود طقس حار رطب نهارًا في محافظات القاهرة الكبرى ويالوجه البحري وفي السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وفي جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 26-6-2023 في محافظات مصر

وتعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم الإثنين ليلًا، أوضحت جميع الأرصاد الجوية أنه من المفترض أن سيسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية لـ طقس اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

أما بالنسبة للظواهر الجوية، فستتوقع الأرصاد أن سيكون هناك شبورة مائية صباحًا ببعض الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى وبالسواحل الشمالية وفي مدن القناة ووسط سيناء وبشمال الصعيد، وذلك مع نشاط رياح على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط فسوف تكون خفيفة إلى معتدلة، وهناك ارتفاع الموج فيه من متر إلى حوالي 1.5 متر، وفي الرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من حوالي 1، 5 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى