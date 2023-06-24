حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه "من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد".

وأضافت أنه "مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما أنه سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم العظمي 37 درجة مئوية، والصغرى تسجل 24 درجة مئوية".

ولفتت الدكتورة منار إلى أن الرياح ستنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، محذرة المواطنين في الشارع المصري من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع المحافظة على الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم بشكل مستمر.

درجات الحرارة الأحد 25 يونيو لعام 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.