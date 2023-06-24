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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع فى نسبة الرطوبة.. حالة الطقس اليوم السبت

الطقس في مصر
الطقس في مصر

حذرت الأرصاد من ارتفاع معدلات الرطوبة، والتي تزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وقدمت هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال فصل الصيف، والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي ويستمر لمدة 3 أشهر.

وطالبت الأرصاد بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، مع ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية.

وأوضحت الأرصاد، في بيان رسمي، أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية؛ حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

كما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

الأرصاد الملابس القطنية والفضفاضة غطاء للرأس معدلات الرطوبة درجات الحرارة

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