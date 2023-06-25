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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلطان عمان يصدر مرسومًا بالتصديق على اتفاقية مع مصر لإزالة الازدواج الضريبى

السلطان هيثم بن
السلطان هيثم بن طارق

أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، مرسوما بالتصديق على اتفاقية بين حكومتى بلاده وجمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

وأشار المرسوم- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية- إلى أن التصديق على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة فى الـ 22 من مايو الماضي، جاء بعد العرض على مجلس الشورى العماني.

وكانت مصر وسلطنة عمان قد وقعتا فى الـ22 من مايو الماضي، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصرى العمانى الذى عُقد حينئذ فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر.

وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعن الجانب العمانى سلطان بن سالم الحبسى وزير المالية.

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