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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر يرأس لقاء الخدام بكنيسة المرج

الانبا نوفير
الانبا نوفير

نظمت كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بالمرج، اليوم، لقاءً للخدام والخادمات من أبناء الكنيسة، في بيت "البطل" للمؤتمرات بمدينة العبور، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر. 

وألقى كلمة عن "صفات الخادم كراعٍ"، كما هنأ الخدام بالعيد الأول لسيامته أسقفًا على الإيبارشية، وتم التقاط الصور التذكارية.

كما صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمدينة نصر، بمناسبة عيد الشهيد مار مينا، وخلاله تمم صلوات رسامة ٥٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة إبصالتس.

وشارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

بينما نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا المؤتمر النصف سنوي لخدامها وخادماتها، تحت عنوان "الخدمة بفرح".

وحاضر في المؤتمر إلى جانب أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام  بلوس أنچلوس بالولايات المتحدة الأمريكية،  والأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا. 

 

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