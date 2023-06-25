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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 25-6-2023

ارشيفه
ارشيفه

سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 شهد استقرارًا في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث تصدر سعر الدولار اليوم محركات البحث على "جوجل"، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 25 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد

استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، سجل استقرارًا في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري في بنك مصر

لم ستغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

ثبت سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الاحد 25 يونيو 2023 استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

سعر الدولار امام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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